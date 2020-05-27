شكرا لقرائتكم الدوري الروماني: عقوبة "البصق" الإيقاف 12 مباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قد يتعرض اللاعبون في الدوري الروماني للإيقاف لمدة قد تصل إلى 12 مباراة بسبب البصق عندما يُستأنف الموسم بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لبروتوكول جديد أعده الاتحاد الروماني لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.
ويأمل الاتحاد الروماني أن يستأنف دوري الدرجة الأولى في 13 يونيو المقبل لكن القرار بحاجة لموافقة الحكومة. وتوقفت كل منافسات كرة القدم في البلاد في منتصف مارس الماضي.
وطبقا للبروتوكول الجديد، يواجه اللاعبون الإيقاف ما بين ست و12 مباراة بالإضافة لغرامة مالية بسبب البصق على الملعب أو التمخّط.
ويجب على اللاعبين أيضا العودة لديارهم وهو يرتدون قمصان اللعب وأن يبتعدوا لمسافة مترين على الأقل عن بعضهم بعضا خلال الإحماء بينما لن يسمح للتشكيلة الأساسية والبدلاء بالوقوف معا قبل المباريات.
وسيستأنف الدوري الروماني بدون جماهير وفي وجود 150 شخصا على الأكثر في الاستاد خلال المباريات.
وقال الاتحاد الروماني إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أعطاه مهلة حتى أول يونيو لتقديم خططه حول كيفية استكمال موسمه المحلي.
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