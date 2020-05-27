شكرا لقرائتكم صربيا تسمح بعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت صربيا السماح للجماهير بحضور مباريات كرة القدم والرياضات في الأماكن المفتوحة الأخرى اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، في ظل الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وسط فيروس كورونا المستجد.

ذكرت لجنة الطوارئ الحكومية لمكافحة فيروس كورونا يوم الأربعاء فى قرارها أن المشجعين سيبقون على بعد متر واحد من بعضهم البعض.

يذكر أنه تم إيقاف جميع بطولات كرة القدم بصربيا في مارس الماضي، ومن المقرر استئناف فعالياتها في مطلع الاسبوع المقبل . ومع ذلك ، سيتم إقامة هذه المباريات بدون جمهور.