شكرا لقرائتكم مدرب دورتموند يعترف بصعوبة التنافس مع بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند بصعوبة منافسة بايرن ميونخ على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم بعد الهزيمة 1-صفر أمام غريمه المتصدر وحامل اللقب يوم الثلاثاء.

وبات دورتموند على بُعد سبع نقاط من بايرن، الذي يتطلع لحصد لقبه الثامن على التوالي، قبل آخر ست جولات بعد استئناف المسابقة هذا الشهر عقب توقف لحوالي شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وقال فافر لموقع النادي: ستكون المنافسة صعبة جدا لأننا نتأخر بفارق سبع نقاط ويتبقى فقط ست مباريات، ونحن في حاجة إلى مواصلة تقديم أفضل مستوياتنا من أجل الفوز بالمباريات المتبقية.

وقلل فافر من خطورة إصابة المهاجم الشاب إيرلينغ هالاند الذي سجل عشرة أهداف في الدوري منذ انضمامه في يناير الماضي، وأضاف: لا أعتقد أنه سيغيب طويلا. إنه يعاني من إصابة في الركبة. لا نعرف تحديدا تفاصيل الإصابة.

وارتفع رصيد بايرن، الذي حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري، إلى 64 نقطة مقابل 57 لدورتموند ويملك لايبزيغ الذي سيلتقي مع هيرتا برلين يوم الأربعاء، 54 في المركز الثالث.