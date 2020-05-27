شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إزالة لافتة "نادى القرن الحقيقى" من أعلى سور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول فيديو وصور لأسوار نادى الزمالك بعد إزالة لافتة "نادى القرن الحقيقى" التى سبق ووضعها مسئولو القلعة البيضاء على سور النادى منذ أيام، قبل أن يقوم مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بإزالتها وإرسالها للشركة المصممة لحذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة أخرى فى إشارة إلى أحقية نادى الزمالك باللقب.

مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أكد عدم وجود أى خلاف مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، مشيرًا إلى أن الخلاف كان مع الرئيس السابق عيسى حياتو الذى منح لقب نادى القرن الأفريقى لمن لا يستحق، على حد وصفه.

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ووفقا للموقع الرسمى بالزمالك، يؤكد مرتضى منصور احترامه للخطاب المرسل من كاف بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى الذى تم وضعه على لافتات نادى الزمالك، التى تؤكد أنه نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمجاملات.

وجاء هذا التنويه حتى لا يظن بعض المغرضين بمجلس إدارة نادى الزمالك بأنه قد خشى من العقوبات لإزالة اللافتات، هذا أمر غير صحيح بالمرة، بل إنه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لاستعادة حقوق النادى وجماهيره وأعضائه فى لقب نادى القرن الأفريقي، باعتبار الفريق هو الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية أكثر من أى فريق آخر.