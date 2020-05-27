شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة أخيرة تفصل فايلر عن تجديد عقده مع الأهلي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فتح حركة الطيران فى العالم كله من أجل السفر إلى بلاده لزيارة أسرته والتحدث معها بشأن ملف تجديد عقده مع الأهلى، بعدما طلب المدرب السويسرى من إدارة القلعة الحمراء تأجيل التجديد للنادى بشكل رسمى لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع زوجته فى هذا الأمر، لاسيما أن التجديد للنادى مُرتبط بعدة أمور عائلية، منها حضور زوجة فايلر للإقامة معه فى القاهرة، وهو ما سيناقشه المدرب السويسرى مع زوجته حينما يسافر إلى بلاده، كما سيعرض عليها تفاصيل اتفاقه مع الأهلى بشأن التجديد ومدة التعاقد وغيرها من الأمور التى بحثها فايلر مع القلعة الحمراء مؤخراً ووافق بعدها المدرب السويسرى على التجديد مبدئياً لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمى لحين استشارة زوجته فى بعض الأمور وسيتم حسمها بعد فتح حركة الطيران والسفر إلى سويسرا بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى حظر حركة الطيران فى العالم كله منذ منتصف مارس الماضى تقريباً.

وأغلق فايلر المدير الفنى للأهلى باب التحدث مع وكيل أعماله بشأن أية عروض احتراف تصل له من أندية خارجية، سواء فى منطقة الخليج أو أوروبا، موضحاً أن هذا الباب مُغلق حالياً تماماً لأنه استقر على تجديد عقده مع الأهلى ويرغب فى استكمال التجربة الأهلاوية وسيقوم بتجديد عقده مع النادى خلال الفترة المقبلة، بعدما اتفق مع الإدارة الحمراء تقريباً على التجديد، لكن الظروف الحالية من انتشار وباء كورونا وما تسبب فيه من تجميد النشاط وتجميد حركة الطيران فى العالم كله جعلته يطلب تأجيل التجديد للأهلي.

ورغم أن تقارير عديدة ذهبت فى الفترة الماضية إلى أن المدرب السويسرى الذى تولى تدريب الأهلى أوائل سبتمبر الماضى تلقى إغراءات خلال الفترة الماضية من أندية كثيرة فى الإمارات والسعودية وسويسرا، إلا أن رينيه فايلر أغلق الباب مُبكراً أمام هذه الإغراءات وأبلغ وكيل أعماله بأنه لا يفكر فى الرحيل عن الأهلى، وأنه سيُجدد للقلعة الحمراء بعدما تعود حركة الطيران ويسافر إلى بلاده لاستشارة زوجته بشأن بعض الأمور المتعلقة بالتجديد للأهلى وما سيترتب على هذه الخطوة من حضور زوجته للقاهرة للإقامة معها فيها.

واتفق فايلر مع إدارة الأهلى على الخطوط العريضة بشأن تجديد عقده مع النادى، لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمى لحين السفر وإنهاء بعض الأمور المتعلقة بالتجديد، قبل أن يُعلن عن بقائه فى القلعة الحمراء لمدة موسمين مقبلين بنسبة كبيرة للغاية.