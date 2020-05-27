الامارات | اتجاه لتأجيل كأس أمم إفريقيا 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل كأس أمم إفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف "راديو مونت كارلو" الفرنسي، عن إمكانية إقامة كأس الأمم الإفريقية 2021، في صيف 2022. وأشار مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى صعوبة تنظيم البطولة في موعدها المقرر.
وأضاف: "لا توجد فرصة تقريبا لإقامة كأس الأمم الإفريقية 2021 في يناير المقبل، والنية هي تأجيل المسابقة لتقام في يناير 2022".
وتابع: "تأجيل البطولة 12 شهرا ليس الخيار الوحيد على الطاولة، وإنما من المطروح تأجيلها لـ 18 شهراً". ومن المفترَض أن تنطلق النسخة المقبلة المقامة في الكاميرون يوم 9 يناير، وتنتهي يوم 6 فبراير من العام 2021.
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