شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر كان: «سانشو» يمكنه تقوية أي فريق.. وسنتحدث في الوقت المناسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أسطورة حراسة المرمى الألمانية وعضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ أوليفر كان عن إمكانية تعاقد النادي البافاري مع اللاعب الإنجليزي جادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند.

وكان بايرن ميونخ قد ضم العديد من اللاعبين من غريمه بروسيا دورتموند في السنوات الماضية ومنهم ماريو جوتزه وماتس هوملز وروبيرت ليفاندوفسكي، فيما يبدو «سانشو» أحد الأسماء المرشح إضافتها إلى تلك القائمة.

وردًا على رغبة بايرن في التعاقد مع «سانشو»، قال «كان» لـ«سكاي سبورتس ألمانيا»: «هذه ليست الظروف المناسبة للحديث عن الانتقالات المحتملة. بالطبع كلاعبي بروسيا دورتموند الآخرين سانشو لاعب جيد ويمكنه تقوية أي فريق، سنتحدث عن كل شئ في الوقت المناسب».

وأضاف «كان»: «هو موهبة رائعة بمميزات هائلة، هو لاعب جيد للغاية يملكه دورتموند».

ويرتبط «سانشو» بالعودة للدوري الإنجليزي إذ يحظى باهتمام العديد من الأندية وأبرزها مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.

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