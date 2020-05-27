شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع ليفربول: ممتنون للغاية بأن «هندرسون» قائدنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جو جوميز، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن الصفات القيادية لقائد الفريق جوردان هندرسون، لها تأثير قوي على باقي لاعبي الفريق، معبراً عن امتنانه الشخصي لقائد ليفربول.

وتزامن وصول جوميز إلى آنفيلد وهو ابن 18 عاماً، مع ارتداء هندرسون شارة قيادة الريدز عام 2015.

ورفع الأخير مع فريق يورجن كلوب دوري الأبطال وكأس السوبر ومونديال الأندية، وسجل مع الفريق 44 مباراة في الدوري بدون هزيمة.

وقال جوميز، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «يجب منحه كل التقدير. خلال المواسم القليلة الماضية بدأ في الحصول على التقدير الذي يستحقه. هو شخص رائع وأنا محظوظ بأن لدي قائد مثله. هو قائد داخل الملعب وخارجه».

وأضاف: «لقد تحمل مسؤولية كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان لطيفاً بشتى الطرق. تراه قائداً داخل الملعب يقود الفريق ويقدم القدوة الحسنة، وبعض الأشياء التي نظمها وقام بها كانت ضخمة حقاً. قام بتوحيد كافة أندية ولاعبي الدوري ووفر لنا الطريقة الصحيحة للقيام بواجبنا».

واختتم: «نأمل أن يستمر هندو في الحصول على التقدير الذي يستحقه. هنا كفريق نحن ممتنون للغاية لأنه قائدنا».

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