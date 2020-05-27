انهيار العلاقة بين بالوتيلي ومسؤولي بريشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

كشفت التقارير الصحافية الإيطالية، عن غضب مسؤولي نادي بريشيا من تصرفات مهاجم الفريق، ماريو بالوتيللي، حيث أن هناك نية لإنهاء عقده مع النادي. على الرغم من حضوره لتدريبات الفريق اليوم الأربعاء، إلى أن اللاعب غاب عن تدريب فريقه أمس الثلاثاء، حيث كشفت التقارير بأنه كان يعاني من آلام بالمعدة وهي السبب الحقيقي وراء غيابه. وأفادت التقارير الصحافية أن هناك انهيار كبير في العلاقة بين بالوتيللي ومسؤولي نادي بريشيا، بسبب عدم التزام اللاعب وإثارته للجدل دائماً. وكشفت الصحف بأن إدارة بريشيا تفكر في إنهاء عقد اللاعب، والذي ينتهي في صيف عام 2022، عقب موسم واحد قضاه بين جدران النادي. ويرتبط بالوتيللي بالانتقال لإحدى الأندية البرازيلية خلال الصيف الجاري، حيث أكدت التقارير أن مينو رايولابدأ في إجراء محادثات مع أندية برازيلية لانتقال اللاعب لأحدها في الصيف.

