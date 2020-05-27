شكرا لقرائتكم كاف يطالب الزمالك بإزالة اللوجو من يافطة نادي القرن خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الاتحاد الأفريقي – كاف – خطاب رسمي إلى نادي الزمالك يطالبه فيه بإزالة اللوجو الخاص بالاتحاد الأفريقي من اليافطة الخاصة التي علقت على جدران نادي الزمالك والخاصة بلقب القرن ، وتضمن الخطاب ضرورة إزالة الشعار خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه.



خطاب الكاف

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يُجرى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعديلات فى الوقت الحالى على اللافتات المُعلقة على أسوار قلعة ميت عقبة، المدون عليها أن الزمالك هو نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، وذلك بإزالة الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من على اللافتات لتجنب توقيع أية غرامات على النادى الأبيض من قبل "كاف"، بعد التواصل الذى حدث مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى من قبل مسئولى "كاف" بشأن تلك المسألة حيث وعد مسئولى الاتحاد الأفريقى بإنهاء تلك المسألة تمامًا بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أوضح "كاف لمنصور أن استخدام شعار الاتحاد الأفريقى على تلك اللافتات يُعد مخالفة وهو ما استجاب له رئيس القلعة البيضاء وقرر إجراء تعديلات على تلك اللافتات على أن يستمر تواجدها على أسوار القلعة البيضاء.

وكلّف المستشار مرتضى منصور، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.