شكرا لقرائتكم بعد خطاب الاتحاد الأفريقي.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على عدم وجود أي خلاف مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الرئيس السابق عيسي حياتو الذي قام بمنح لقب نادي القرن الإفريقي لمن لا يستحق .

ووفقا للموقع الرسمى لنادي الزمالك ، يؤكد مرتضى منصور رئيس الزمالك على احترامه للخطاب المرسل من كاف بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقي الذي تم وضعه على لافتات نادي الزمالك، التي تؤكد أنه نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمجاملات.

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وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التي صممتها من اجل حذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة آخرى في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب.

وجاء هذا التنويه حتى لا يظن بعض المغرضين بمجلس إدارة نادي الزمالك بأنه قد خشي من العقوبات لإزالة اللافتات، هذا أمر غير صحيح بالمرة ، بل انه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات خلال الأيام القليلة المقبلة. ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور استعادة حقوق النادي وجماهيره وأعضاءه في لقب نادي القرن الإفريقي، باعتبار الفريق هو الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، أكثر من أي فريق آخر.