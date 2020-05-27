شكرا لقرائتكم "ألعاب القوى" يتابع حالة ملك سمير بعد إصابتها بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيف شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الاتحاد يتابع الحالة الصحية لملك سمير لاعبة ألعاب القوى وبطلة الجمهورية فى اللعبة، بعد إصابتها بأعراض فيروس كورونا، حتى تم التأكد من سلبية العينة الأولى. وأضاف شاهين أنه رغم أن اللاعبة ليست من قوام المنتخب الوطنى إلا أنها من أبناء اللعبة، لذلك هناك اهتمام بها مثل عهد الاتحاد بكل ممارسى ألعاب القوى.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن وزارة الرياضة تابعت الحالة، واطمأنت من طبيب الوزارة على حالة اللاعبة وتطورات حالتها، ولكن لا يعلم موعد خضوعها للعينة الثانية.

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وتنتظر ملك سمير، لاعبة ألعاب القوى وبطلة الجمهورية، موعد إجراء المسحة الثانية بعدما تزايدت أعراض فيروس كورونا لديها، وكانت نتيجة المسحة الأولى التى خضعت لها سلبية، لكنها مازالت تعانى من أعراض الفيروس، وتخضع للعزل المنزلى مع والدتها، لحين تحليل المسحة الثانية بعد مرور 10 أيام أخرى بعدما طلب منها الأطباء البقاء فى المنزل وعزل نفسها لحين ظهور النتيجة، خاصة أنها خالطت حالة توفيت يوم 13 مايو الجارى .

وقالت ملك سمير لـ"الخليج 365"، إن حالتها تسوء، والأعراض فى تزايد من ضيق فى التنفس، وكحة غريبة، حتى إنها توجهت إلى المستشفى مرة أخرى وأجرت أشعة على الصدر، أظهرت أنها تعانى من التهاب رئوى حاد، لكن أحد الأطباء بالمستشفى قال لها إن هذا كورونا، لأن الأشعة يظهر بها شيء غريب، وطلبوا منها الخروج من غرفة الكشف الطبى للحديث مع والدتها مؤكدة أنها ستخضع لمسحة ثانية بعد 10 أيام من العزل فى المنزل، وطلبوا من والدتى عدم مخالطتى.