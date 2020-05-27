شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عدم وجود أى خلاف مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الرئيس السابق عيسى حياتو الذى منح لقب نادى القرن الأفريقى لمن لا يستحق، على حد وصفه.

ووفقا للموقع الرسمى بالزمالك، يؤكد مرتضى منصور رئيس الزمالك احترامه للخطاب المرسل من كاف بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى الذى تم وضعه على لافتات نادى الزمالك، التى تؤكد أنه نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمجاملات.

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وقام مجلس إدارة نادى الزمالك بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التى صممتها لحذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة أخرى فى إشارة إلى أحقية نادى الزمالك باللقب.

وجاء هذا التنويه حتى لا يظن بعض المغرضين بمجلس إدارة نادى الزمالك بأنه قد خشى من العقوبات لإزالة اللافتات، هذا أمر غير صحيح بالمرة، بل إنه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لاستعادة حقوق النادى وجماهيره وأعضائه فى لقب نادى القرن الأفريقي، باعتبار الفريق هو الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية أكثر من أى فريق آخر.