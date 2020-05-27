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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 27 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، جيرالدو يتلقى عرضاً من النجم الساحلي فى ميركاتو الصيف، الزمالك يُعدّل لافتة نادى القرن لتجنب "غرامات" كاف بعد إجازة العيد . الزمالك يُعدّل لافتة نادى القرن لتجنب "غرامات" كاف بعد إجازة العيد يُجرى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعديلات فى الوقت الحالى على اللافتات المُعلقة على أسوار قلعة ميت عقبة، المدون عليها أن الزمالك هو نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، وذلك بإزالة الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من على اللافتات لتجنب توقيع أية غرامات على النادى الأبيض من قبل "كاف . تلقى الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، عرضاً شفهياً للانتقال للنجم الساحلى التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلم ”الخليج 365” أن أحد وكلاء اللاعبين تحدث مع جيرالدو منذ أيام وأكد له أن نادى النجم الساحلى التونسى يرغب فى التعاقد معه خلال الموسم المقبل، وأوضح الوكيل للاعب الأنجولى أن النادى التونسى تابعه خلال الفترة الماضية ويرغب فى ضمّه فى الموسم المقبل، لاسيما فى أقتراب رحيله عن الأهلى، ولم ترتق المفاوضات بين وكيل اللاعبين واللاعب الأنجولى لمرحلة الجدية ولم تتعدى حدود المفاوضات الودية خاصة فى ظل تلقى اللاعب عروضاً من أندية أخرى خليجية ومن أمريكا اللاتينية. بلجيكا تُبعد موليكا عن الأهلي بسبب نسبة إعادة البيع ازدادت مفاوضات انتقال جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي للأهلي صعوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دخول ناديين بلجيكيين في خط المفاوضات لضم اللاعب، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية تؤامه مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا. شهر إجازة لموظف باتحاد السلة بعد وفاة والده بكورونا قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، منح أحد موظفى الاتحاد إجازة لمدة شهر، بعد وفاة والده بفيروس كورونا، وذلك لحين الاطمئنان على سلامة الموظف وعدم انتقال الفيروس له، رغم أن الاتحاد لا يعتمد إلا على 25% من إجمالى الموظفين خلال فترة الحظر. Advertisements 25 فرداً فى المباراة الواحدة ضمن إجراءات عودة الدوري كشف مسئولو اتحاد الكرة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التى ستطلبها اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الرياضة واتحاد الكرة تحسبا لعودة الدورى، السماح لكل ناد بـ25 فردا فى كل مباراة عبارة عن 18 لاعبا ومدير فنى ومدرب عام وطبيب الفريق ومساعد له وإدارى فى إطار منع التزاحم داخل الملاعب، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية بالجبلاية ستوصى ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها حال استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، بأن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى. الخطيب يتدخل لإنهاء ملف رامي ربيعة في الأهلي تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإنهاء أزمة رامي ربيعة مدافع، بعد رفض الأخير تفعيل تعاقده الجديد مع ناديه قبل وضع القيمة التي اتفق عليها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل توقيعه على بياض خلال الفترة الماضية، وطلب ربيعة إضافة 4 ملايين إضافية على قيمة عقده بعد أن فوجئ بمنحه 6 ملايين جنيه سنوياً، في الوقت الذي كان سيد عبد الحفيظ قد وعده بالحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد ، ووعد الخطيب رامي ربيعة بتقديره مادياً بما يتناسب مع قيمته الفنية وكونه واحد من كباتن الفريق، ومن المقرر أن ينهي الخطيب الأزمة من خلال تعديل عقد اللاعب قبل تسجيله والوصول لصيغة توافقية مع ربيعة قبل تسجيل العقود. الأهلي يُنهي أزمة الـ20 % مع الدفاع الجديدي المغربي خلال أيام يقوم مسئولو الأهلي بتحويل مبلغ 25 ألف دولار لنادي الدفاع الجديدي المغربي، بعد إرسال نفس المبلغ مؤخرًا ليصبح المبلغ الإجمالي هو 50 ألف دولار، وهي قيمة نسبة الـ20 % من صفقة إعارة أزارو لنادي الأتفاق السعودي، وأتفق مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم في النادي المغربي على تحويل المبلغ المطلوب عقب إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بعد رحيل أزارو في يناير الماضي .

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