س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تكون الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واحدة من أهم الملفات المُثارة فى القلعة الحمراء حالياً، فى ظل رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى ضم لاعب أجنبى بمواصفات خاصة للفريق خلال ميركاتو الصيف، وهو ما نلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالى من خلال التساؤلات والاستفسارات الأهلاوية وإلى التفاصيل: س:هل حسم الأهلى ملف الصفقة الأجنبية المقرر ضمّها فى ميركاتو الصيف المقبل؟

س:هل حسم الأهلى ملف الصفقة الأجنبية المقرر ضمّها فى ميركاتو الصيف المقبل؟ ج: لا.. فالمشاورات والمفاوضات مازالت مُستمرة داخل القلعة الحمراء لحسم هذا الملف الكروى المهم. س: ما هو مركز الصفقة الأجنبية المرتقبة فى الأهلي؟ س: ما هو مركز الصفقة الأجنبية المرتقبة فى الأهلي؟ ج: جناح بنسبة كبيرة أو المركز رقم 10، فالمدرب السويسرى رينيه فايلر أوصى وطلب تدعيم الأهلى بصفقة أجنبية قوية فى مركز الجناح "يميناً أو شمالاً" وكذلك المركز رقم 10 . Advertisements س: ما هى أهم الصفقات الأجنبية المُرشحة لتدعيم الأهلى خلال انتقالات الصيف؟

س: ما هى أهم الصفقات الأجنبية المُرشحة لتدعيم الأهلى خلال انتقالات الصيف؟ ج:حسب المعلومات الواردة من الأهلى فإن فايلر لديه سيرة ذاتية لأربعة لاعبين أجانب يُفاضل بينهم لاختيار أحدهم وضمّه للفريق فى الموسم المقبل. س: هل يتواجد الأوروجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى ضمن هذا الرباعي؟ س: هل يتواجد الأوروجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى ضمن هذا الرباعي؟ ج: لا.. ولكن ليس لأنه خارج اهتمامات فايلر، ولكن لأن صن داونز يرفض بشدة التفريط فى اللاعب الذى يُعد فى مقدمة اهتمامات فايلر، ولو نجح الأهلى فى ضم سيرينو سيتم تجاهل باقى اللاعبين الأربعة فوراً. س: ماذا عن موليكا لاعب مازيمبى الكونغولى؟ س: ماذا عن موليكا لاعب مازيمبى الكونغولى؟ ج: مطروح ويُعد واحداً من الرباعى المعروض على رينيه فايلر. س: من سيكون الضحية بعد التعاقد مع الصفقة الأجنبية؟

س: من سيكون الضحية بعد التعاقد مع الصفقة الأجنبية؟ ج: الأنجولى جيرالدو سيرحل بنسبة تصل لـ99% للتعاقد مع الأجنبى المرتقبة.

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