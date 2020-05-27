مرتضى منصور: أزلنا لافتات "نادي القرن" مؤقتًا.. وخلافنا مع حياتو الذي منح اللقب بالمجاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه ليس على خلاف مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ورئيسه أحمد أحمد.

وأشار منصور في تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، إلى أن خلاف نادي الزمالك حول أحقيته بجائزة "نادي القرن" مع الكاميروني عيسى حياتو رئيس كاف السابق.

وقال رئيس الزمالك: "نؤكد احترامنا للخطاب الذي أرسله كاف لنا بشأن شعاره على لافتات نادي الزمالك، والتي تؤكد أننا نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمجاملات".

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وأكمل: "لا خلاف بيننا وبين كاف برئاسة أحمد أحمد، الخلاف مع الرئيس السابق عيسى حياتو الذي منح لقب نادي القرن الأفريقي لمن لا يستحق وبالمجاملات".

وشدد منصور أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إزالة اللافتات وإعادة إرسالها للشركة المصممة لحذف شعار كاف وإعادة تركيبها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قام بتعليق لافتة أكد خلالها أحقيته بجائزة نادي القرن الأفريقي، قبل أن يتلقى تحذيرًا من كاف لوجود شعاره عليها.