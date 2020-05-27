مدرب صنداونز: هل تتخيلون الضغوط على الأهلي بسبب دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب أفريقي أن الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا ليس سهلًا، في ظل صعوبة المنافسة بين الأندية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار موسيماني في تصريحات نشرتها صحيفة سيتيزن الجنوب أفريقية، إلى أن صعوبة الفوز ببطولات الأندية القارية بشكل متكرر باتت صعبة في جميع أنحاء العالم.

قال مدير صنداونز: "الفوز بدوري أبطال أفريقيا صعب للغاية، انظروا لما يحدث في أمريكا الجنوبية، من يتوج بكأس ليبرتادوريس بشكل متكرر؟، وأيضًا في أوروبا لدينا برشلونة، يوفنتوس وبايرن وأندية كبيرة فأين هم من التتويج خلال آخر أربع سنوات؟".

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وأكمل: "بيب جوارديولا ما زال يبحث عن التتويج بدوري الأبطال منذ عام 2011 عندما توج بها مع برشلونة، كارلو أنشيلوتي يبحث عنها منذ 2014 مع ريال مدريد، يورجن كلوب توج باللقب مرة واحدة فقط في مسيرته، متى توج جوزيه مورينيو بها لآخر مرة؟".

وأضاف: "هل تعلمون متى توج الأهلي بآخر لقب لدوري الأبطال؟ هل تتخيلون حجم الضغوط التي يعاني منها هذا الفريق؟، الزمالك والرجاء أيضًا يريدون دوري الأبطال ولكن الفوز به ليس سهلًا".

واختتم: "علينا أن نغير من طريقة تفكيرنا في الأمر لأننا إذا نظرنا سنجد أننا توجنا بالبطولة في 2016 ونحن الآن في 2020، هل حاولنا؟ نعم ووصلنا إلى دور الثمانية وقبل النهائي، ولكن هذا يعني أننا نحتاج للمزيد من الجهد".

الجدير بالذكر أن صنداونز ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية من دور الثمانية بعدما نجح الأهلي في إقصاءه من المنافسة.