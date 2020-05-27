مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. موقف الرباعي المصاب بعد عودة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف الرباعي المصاب حمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير من العودة للتدريبات الجماعية في الفترة القادمة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"،إن لاعب الوسط حمدي فتحي أصبح لائق تماما من الناحية البدنية والطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية لو عاد الفريق لإستناف تدريباته بشكل طبيعي علي ملعب التتش".

وأضاف :" لكن لكي يشارك اللاعب في أي مباريات رسمية يحتاج لإحتكاك قوي يجب أن يكون قد تدرًب علي الأقل 10 حصص تدريبية".

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وأصيب حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة في شهر نوفمبر الماضي بمعسكر المنتخب الأول ببرج العرب قبل مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وعن موقف محمد محمود أضاف المصدر :" لن يعود علي الأقل إلا عقب انتهاء شهر يوليو القادم".

وفسر": هناك بروتوكول يعمل به معظم الأطباء الألمان يستلزم من أي لاعب أجرى جراحة في الرباط الصليبي الابتعاد عن المستطيل الأخضر لمدة 9 أشهر على أقل تقدير،وهو أمر يتم تطبيقه أيضا في الوقت الحالي على أي عنصر أصيب بالرباط من أي لعبة وليس كرة القدم فقط".

وأتم ": أما سعد سمير فمن المرجًح عودته للتدريبات بعد شهر ونصف من الآن وهو يؤدي تدريباته بشكل قوي وهناك تحسن كبير في برنامجه التأهيلي".