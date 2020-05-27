محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري
أكد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، أنه لا ينوي الرحيل عن فريقه خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن تلقيه عدة عروض.
وأشار الشناوي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه يرحب بالمنافسة على التواجد كحارس أساسي لبيراميدز خلال الفترة المقبلة.
وقال الشناوي: "لن أرحل عن بيراميدز ولا أفكر في ذلك، مستمر مع الفريق ومتبقي موسمين في تعاقدي مع الفريق بل وأنني سأجدد التعاقد".
واختتم: "أهلًا بالمنافسة والتحدي، هدفي هو قيادة الفريق للفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الحالية".
الجدير بالذكر أن بيراميدز نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية المتوقفة حاليًا بسبب فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الشناوي لمصراوي: لن أرحل عن بيراميدز.. وهدفي الفوز بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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