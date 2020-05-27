تونس تبدأ في العودة.. الترجي يستأنف تدريباته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت
بدأت الحياة الكروية تعود من جديد للأندية التونسية بعد فترة طويلة من التوقف فرضتها جائحة كوفيد-19 والذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
فحسبما أفادت الصباح التونسية فإن فريق الترجي عاد مساء يوم الثلاثاء لخوض التدريبات حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بحسب الصحيفة وذلك في إطار الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتي تم فرضها من جانب الاتحاد التونسي لكرة القدم، وشهد المران حضور كل اللاعبين.
في الوقت نفسه الذي حددت فيه إدارة النجم الساحلي موعد العودة للتدريبات، حيث سيعود الجميع بداية من يوم 8 يونيو المقبل.
وكان الترجي التونسي ونظيره النجم قد فشلا في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن حسم الزمالك والوداد المغربي التأهل على حساب الترجي والنجم على الترتيب مطلع مارس الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدوري التونسي سيعود في أغسطس المقبل.
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