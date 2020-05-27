محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" خطة المرحلة الثانية من تدريبات الأندية استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي بعد توقف بسبب فيروس كورونا.
ووفقًا لبيان رسمي نشره الموقع الرسمي لبريميرليج، بإنه أندية المسابقة والرابطة وافقت على إقامة تدريبات جماعية للفرق خلال الأيام المقبلة.
وأوضح البيان، أن الفرق ستكون قادرة على التدرب في مجموعات والاحتكاك بين اللاعبين، مع محاولة عدم التقارب الجسدي قدر الإمكان أيضًا.
وشدد البيان أن الصحة العامة لجميع أفراد اللعبة ما زالت أولوية بالنسبة للمسؤولين في إنجلترا.
وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى أن يوم 26 يونيو المقبل يعد هو الموعد الأرجح لاستئناف مباريات بريميرليج بعد فترة توقف طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بريميرليج يعلن رسميًا عودة التدريبات الجماعية والاحتكاك بين اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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