صور.. النني يستعيد ذكريات تتويجه مع آرسنال بكأس إنجلترا

استعادة النجم الدولي المصري محمد النني ذكريات تتويجه مع آرسنال الإنجليزي بلقب بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم . وقام النني بنشر صوره مع زملائه بالفريق الإنجليزي أثناء الاحتفال باللقب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلًا" 3 سنوات مضت ". عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلًا" 3 سنوات مضت ". ونجح آرسنال في التتويج بكأس إنجلترا بعد الفوز على الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية من البطولة بهدفين مقابل هدف في مشاركة النني . ويلعب النني حاليًا ضمن صفوف نادي بشكتاش التركي بعد الانتقال إليه من آرسنال وخاض مع الفريق 28 مباراة صنع خلالها هدفين فقط . Advertisements

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