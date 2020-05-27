ليون يجدد رغبته في ضم ماتويدي

جدد نادي ليون الفرنسي، رغبته في ضم بليز ماتويدي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم ماتويدي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الانتقالات المقبلة، تمهيداً لإنضمام بوجبا إلى يوفنتوس.

وأشار تقرير إيطالي اليوم الأربعاء، أن ماتويدي كان من ضمن أولويات ليون الصيف الماضي، وجدد النادي نيته في التعاقد معه خلال الميركاتو المقبل، لدعم وسط الفريق.



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