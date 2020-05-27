حرص إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق على توجيه رسالة لنجم الزمالك الحالي محمود عبد الرازق شيكابالا وذلك بمناسبة عيد الفطرالمبارك.
وكتب إبراهيم سعيد في تغريدة عبر تويتر: "كل سنة وأنت وأسرتك بخير يا شيكا،على فكرة أطيب شخصية في الدنيا ومحترم جدًا، وبعيد عن أي شي شيكا من الشخصيات اللي تشوفها تحبها بعيد عن أي انتماء، وربنا يخليكم لبعض ويحفظ ابنك وأسرتك".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على رسالة إبراهيم سعيد لـ شيكابالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.