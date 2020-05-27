تعرف على رسالة إبراهيم سعيد لـ شيكابالا

حرص إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق على توجيه رسالة لنجم الزمالك الحالي محمود عبد الرازق شيكابالا وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. المبارك. وكتب إبراهيم سعيد في تغريدة عبر تويتر: "كل سنة وأنت وأسرتك بخير يا شيكا، على فكرة أطيب شخصية في الدنيا ومحترم جدًا، وبعيد عن أي شي شيكا من الشخصيات اللي تشوفها تحبها بعيد عن أي انتماء، وربنا يخليكم لبعض ويحفظ ابنك وأسرتك". على فكرة أطيب شخصية في الدنيا ومحترم جدًا، وبعيد عن أي شي شيكا من الشخصيات اللي تشوفها تحبها بعيد عن أي انتماء، وربنا يخليكم لبعض ويحفظ ابنك وأسرتك".

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