الأندية الإنجليزية توافق على العودة للتدريبات الجماعية

قامت أندية الدوري الممتاز اليوم بالتوصيت بالإجماع، اليوم الأربعاء لصالح الموافقة على العودة إلى التدريبات الجماعية، واتفقت أندية الدوري على تنفيذ المرحلة التالية من العودة إلى العمل.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: "صوت المساهمون في الدوري الممتاز اليوم بالإجماع على استئناف التدريب على الاتصال، مما يمثلخطوة أخرى نحو استئناف موسم الدوري الممتاز عندما يكون ذلك آمنًا".
وأضاف:"إن الفرق قادرة الآن على التدريب كمجموعة والانخراط في التعامل مع تقليل أي اتصال وثيق لا لزوم له، الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز، هي صحة وسلامة جميعالمشاركين".
وتابع: "تم وضع بروتوكولات طبية صارمة لضمان أن ملعب التدريب هو البيئة الأكثر أمانًا وسيستمر اختبار اللاعبين والموظفين لفيروس كورونا مرتين في الأسبوع، وتم الاتفاق على المرحلة الثانية من بروتوكول العودة إلى التدريب بعد التشاور مع الأندية واللاعبين والمديرين والحكومة".
وعادت فرق البطولة مؤخرا للتدريب في مجموعات صغيرة، دون التحامات أو احتكاكات، ضمن قيود صحية صارمة للحد من تفشي العدوى.
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