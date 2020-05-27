تقارير إسبانية تلمح إلى إمكانية انتقال محمد صلاح إلى ريـال مدريد

ألمح تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، إلى إمكانية انتقال محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى الليجا وتمثيل فريق ريـال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وأكد، أن صلاح لديه رغبة الآن في الرحيل أكثر من أي وقت سابق، وهذا الأمر قد يسهل مهمة الريـال في الحصول على خدمات اللاعب الدولي المصري.

وأضاف، رحيل جاريث بيل سيفتح الباب أمام ريـال مدريد لضم محمد صلاح، خاصة وأن اللاعب يتطلع إلى خوض تجربة أوروبية جديدة.

ويقترب ليفربول من حصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعد فترة غياب دامت 30 عاماً.

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