ألمانيا تعلن موعد مواجهتي نصف نهائي بطولة الكأس

أوضح الاتحاد الألمانى لكرة القدم، المواعيد المحددة لمواجهتي نصف نهائى كأس ألمانيا.

وأكد الاتحاد، أن المباراة الأولى ستقام بين فريقى ساربروكن ضد بايرن ليفركوزن يوم الثلاثاء 9 يونيو.

بينما تقام المباراة الأخرى بين بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت الأربعاء 10 يونيو.

وتعد ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة حتى الآن، التي تمكنت من استئناف نشاطها الكروي بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات ضد بايرن ليفركوزن يوم الثلاثاء 9 يونيو.بينما تقام المباراة الأخرى بين بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت الأربعاء 10 يونيو.وتعد ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة حتى الآن، التي تمكنت من استئناف نشاطها الكروي بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات كورونا

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