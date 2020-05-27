5 أجانب مستمرين مع الاتحاد السعودي في الموسم الجديد

استقر البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم على قائمة اللاعبين الأجانب المستمرين مع الفريق خلال الموسم الجديد. وأكدت تقارير سعودية اليوم أن المدرب قرر استمرار الحارس مارسيلو جروهي ومواطنه رومارينيو بالإضافة إلى الثنائي برونو أوفيني وأنيس البدري كما تقرر قيد البرازيلي جوناس في قائمة الفريق. البرازيلي جوناس في قائمة الفريق. ويبدو أن النجم الإيفواري ويلفريد بوني سيكون خارج حسابات المدير الفني للاتحاد خلال الفترة القادمة، بالرغم من عدم حصوله على الفرصة الكافية مع الفريق.

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