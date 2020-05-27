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الشباب والرياضة تعلن شروط الاشتراك بمسابقة الطلائع

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن شروط المسابقة الخاصة بالطلائع للفئات العمرية من 12 حتى 17 عاما، لدعم أبطال الجيش والشرطة.
وأكدت الوزارة أنه غير مسموح بالمشاركة في أكثر من مجال، ولابد أن يمتاز العمل المقدم بالإبداع، وألا يكون قد شارك

العمل في أى مسابقة أخري. وتخصص وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولي بالمسابقة المٌعلن عن تفاصيلها، وآليات التقديم لها على البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.

وفى سياق آخر، طرحت وزارة الشباب والرياضة الرابط الإلكتروني للتقديم في برنامج "روبوتاك" الذي تنفذه الوزارة للطلائع فى المرحلة العمرية من 7 حتى 17 عاما؛ لتنمية مهارات التصميم، والبرمجة، والروبوتات أون لاين، وذلك بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ويمكن للراغبين في التقدم للمشاركة في البرنامج ملء البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي https://www.emys.gov.eg/youth/

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