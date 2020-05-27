أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن شروط المسابقة الخاصة بالطلائع للفئات العمرية من 12 حتى 17 عاما، لدعم أبطال الجيش والشرطة.
وأكدت الوزارة أنه غير مسموح بالمشاركة في أكثر من مجال، ولابد أن يمتاز العمل المقدم بالإبداع، وألا يكون قد شارك
وفى سياق آخر، طرحت وزارة الشباب والرياضة الرابط الإلكتروني للتقديم في برنامج "روبوتاك" الذي تنفذه الوزارة للطلائع فى المرحلة العمرية من 7 حتى 17 عاما؛ لتنمية مهارات التصميم، والبرمجة، والروبوتات أون لاين، وذلك بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ويمكن للراغبين في التقدم للمشاركة في البرنامج ملء البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي https://www.emys.gov.eg/youth/
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والرياضة تعلن شروط الاشتراك بمسابقة الطلائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.