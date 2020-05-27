قال باستيان شفاينشتايجر لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، أن الفريق البافاري، ابتعد كثيراً عن أقرب ملاحقيه بالدوري الألماني، بعد الفوز الذي حققه بالأمس على بوروسيا دورتموند بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري.

وقال شفاينشتايجر، في تصريحاته عقب المباراة، أطالب من الجهات

وفاز البايرن بالأمس على غريمه التقليدي دورتموند بهدف نظيف سجله اللاعب جوشوا كيميتش

منافسات الدوري.وقال شفاينشتايجر، في تصريحاته عقب المباراة، أطالب من الجهات الرياضية بألمانيا ، منحنا اللقب الآن، البايرن يحتل الصدارة بمفرده، وفوزنا على دورتموند أكد حصدنا للقب، خاصة وأن المسابقة أشرفت على الانتهاء. ويحتل بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، بينما يأتي دورتموند في الوصافة برصيد 57 نقطة.وفاز البايرن بالأمس على غريمه التقليدي دورتموند بهدف نظيف سجله اللاعب جوشوا كيميتش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاينشتايجر : بايرن ميونيخ حسم لقب الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.