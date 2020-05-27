رياضة | عاجل.. الزمالك يكشف أسباب إزالة لافتة نادي القرن الحقيقي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يكشف أسباب إزالة لافتة نادي القرن الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤولو نادي الزمالك بإزالة اللافتة الخاصة بنادي القرن الحقيقي من على أسوار وبوابات النادي، وذلك بعد وجود شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عليها.

ونشر نادي الزمالك بيانا رسمياً يوضح اسباب إزالة اللافتة الخاصة بشعار نادي القرن الحقيقي وجاء كالتالي :

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على عدم وجود أي خلاف مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة السيد أحمد أحمد، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الرئيس السابق عيسي حياتو الذي قام بمنح لقب نادي القرن الإفريقي لمن لا يستحق، بالتدليس والمجامالات.

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وأكد رئيس نادي الزمالك على احترامه للخطاب المرسل من كاف بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقي الذي تم وضعه على لافتات نادي الزمالك، التي تؤكد انه نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمجاملات.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التي صممتها من اجل حذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة آخرى في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب.

وجاء هذا التنويه حتى لا يظن بعض المغرضين بمجلس إدارة نادي الزمالك بأنه قد خشي من العقوبات لإزالة اللافتات، هذا أمر غير صحيح بالمرة ، بل انه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور استعادة حقوق النادي وجماهيره وأعضاءه في لقب نادي القرن الإفريقي، باعتبار الفريق هو الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، أكثر من أي فريق آخر.