رياضة | رمضان صبحي يثير الغموض من جديد بشان مصيره مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يثير الغموض من جديد بشان مصيره مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي الغموض من جديد بشأن مصيره مع الأحمر في الفترة المقبلة.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحاول النادي الأحمر منذ فترة طويله التفاوض مع إدارة نادي هيدرسفيلد لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم أخر.

وأكد رمضان صبحي أنه يرفض حاليا الرحيل عن صفوف الاهلي وأنه مستمر مع النادي حتى الآن.

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ولكن في الوقت نفسه رفض رمضان صبحي فكرة دخول الأهلي في أي مفاوضات مع هيدرسفيلد لتجديد إعارته أو شراء عقده مؤكدا إلى إدارة النادي أنه ينتظر قليلا ليرى إذا كانت ستصل له أي عروض أوروبيه في الصيف أم لا وسيحسم مصيره بعد ذلك.

وكانت العديد من الأندية قد أظهرت اهتمام بضم رمضان صبحي في الصيف ولكن تراجعت عن الفكرة بعد ذلك بعد انتشار فيروس كورونا وحدوث أزمات مالية في كل أندية العالم.

ومن أبرز الأندية التي كانت مهتمة بضم رمضان صبحي نادي أودينيزي الإيطالي ونادي بشكتاش التركي وأحد أندية الدوري اليوناني.