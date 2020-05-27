رياضة | فايلر يتحفظ على عودة مدافع الاهلي السابق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يتحفظ على عودة مدافع الاهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ترشيح لجنة التخطيط بالنادي الأحمر بعودة أحمد رمضان بيكهام لصفوف القلعة الحمراء.

ورشحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بيكهام للعودة إلى صفوف النادي الأحمر بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريق وادي دجلة ومنتخب مصر الأوليمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام.

المدرب السويسري تحفظ على ترشيح لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ويرى بأن الفريق الأحمر ليس في حاجة إلى خدماته.

ويبحث النادي الأهلي عن عدد من اللاعبين لضمهم إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، وتعويض الراحلين عنه نهاية الموسم.

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف في الفترة الحالية كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

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وفي سياق آخر يسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في توفير طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد الفريق الأول، للعودة للتدريبات منتصف شهر يونيو المقبل، حسب قرارات رئاسة الوزراء المصرية، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويرغب فايلر، في تدعيم خطوطه قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصةً أنه ينافس على لقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويرصد فايلر التوقيع مع ثلاثة أسماء لتدعيم صفوفه، حيث طلب التعاقد مع باهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز سبورت، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.