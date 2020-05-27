رياضة | الزمالك يستقر على تعديل لافتة نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستقر على تعديل لافتة نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعديل اللافتة التي تم وضعها على النادي والخاصة بنادي الزمالك نادي القرن الحقيقي.

واستقر مسؤولو النادي الأبيض على تعديل بعض الأمور في اللافتة حيث من المنتظر أن يتم إزالة شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من اللافتة بعد التهديدات الأخيرة، والتي تكلف النادي غرامة مالية كبيرة.

وتعهد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" بإزالة الشعار الخاص به من على اللافتة.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك بصدد تقديم مستندات في الفترة المقبلة، تثبت أحقيته في لقب القرن الإفريقي.

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ومن جانب آخر كشف نادي الزمالك عن موقفه من رحيل نجم الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم، خاصة في ظل العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة.

وحسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقف رزاق سيسيه لاعب الفريق والمعار لنادي الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الجاري.

وطلب كارتيرون عدم عودة سيسيه إلى الزمالك في الموسم الجديد، وأكد المدرب الفرنسي أن رزاق لن يكون ضمن حساباته.

ويتحفظ مدرب الزمالك على مستوى رزاق سيسيه الفني، وتمسك كارتيرون بالعناصر الموجودة بالفريق والأجنبية الموجودة في قائمة الفريق.