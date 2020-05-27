رياضة | تقارير إيطالية .. يوفنتوس يفسح المجال لريال مدريد في صفقة هامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير إيطالية .. يوفنتوس يفسح المجال لريال مدريد في صفقة هامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إيطالية اليوم الأربعاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي قرر الإستسلام في أحد الصفقات الهامة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم، أن نادي يوفنتوس يتجه للإنسحاب من صفقة ضم الفرنسي الدولي "بول بوجبا" نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وارتبط بوجبا بالرحيل عن نادي مانشستر يونايتد في الصيف القادم، وسط اهتمام من ناديه السابق يوفنتوس، فضلاً عن نادي ريال مدريد، الراغب في ضمه منذ فترة بعيدة.

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وأكدت الصحيفة، أن القيمة المالية المطلوبة في الصفقة هي التي دفعت إدارة يوفنتوس للتوجه نحو أهداف أخرى، في ظل الأزمة المالية الحادة، بسبب توقف النشاط الكروي بعد تفشي فيروس كورونا.

ويفاضل يوفنتوس بين عدة لاعبين في وسط الملعب، أبرزهم "ساندرو تونالي" لاعب بريشيا، و"آرثر ميلو" نجم برشلونة.

وستكون الفرصة سانحة أمام ريال مدريد لضم بوجبا، حيث كان يوفنتوس خصمه الأول في سباق ضم اللاعب الدولي الفرنسي.

يذكر أن بوجبا انضم لمانشستر يونايتد في صيف عام 2016 من يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو، بعد أن ضمه يوفنتوس من مانشستر يونايتد عام 2012 دون مقابل.