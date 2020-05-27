رياضة | فيفا يأخر مفاوضات الزمالك مع نجم المنتخب التونسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فيفا يأخر مفاوضات الزمالك مع نجم المنتخب التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور باب المفاوضات مع التونسي غيلان الشعلالي لاعب فريق مالاتيا سبور التركي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن اللاعب مرحب بالانتقال إلى مصر واللعب في صفوف الزمالك، بعد ان رأى الترحاب الكبير من الجماهير البيضاء لزميله فرجاني ساسي.

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وأضاف المصدر ذاته بأن اللاعب تقدم بشكوى ضد ناديه التركي بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة أربعة أشهر، حبث أشار إلى تعطيل المفاوضات إلى ان يحكم الاتحاد الدولي في القضية، حيث يرغب مسؤولو الابيض في الحصول على خدمات اللاعب بشكل مجاني دون دفع اي مقابل للنادي التركي.

وقام مسؤولو النادي الأبيض بالتواصل مع اللاعب خلال الايام القليلة الماضية، حيث ابدى الشعلالي موافقة مبدئية للانتقال الى صفوف الزمالك خلال فتره الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويشارك اللاعب في مركز وسط الملعب المدافع والمهاجم، بالإضافة إلى لعبه في مركزي الظهير والجناح الأيمن، حيث يتمتع بالعديد من المهارات التي ساعدته للتواجد في معسكرات المنتخب التونسي الاخيرة.