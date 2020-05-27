رياضة | حالة واحدة تجعل رمضان صبحي يفضل الإحتراف الخارجي عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حالة واحدة تجعل رمضان صبحي يفضل الإحتراف الخارجي عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، فى حسم موقف جناح الفريق رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان اللاعب أكد من قبل فى تصريحات تليفزيونية انه يتمنى الإحتراف الخارجي ولكن فى حال وجود عرض مناسب وفرصة للمشاركة، لذلك هي الحالة الوحيدة التى تجعل اللاعب خارج القلعة الحمراء هى وجود عرض قوي يتناسب مع إمكاناته.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت حول رغبة كل من بشكتاش التركي وأودينيزي وفيورنتينا الإيطاليين فى التعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت حول سعر رمضان صبحي المطلوب من قبل هيدرسفيلد تاون الإنجليزي وهو 6 ملايين يورو للموافقة على التخلي عن اللاعب.

ويذكر أن رمضان صبحي كان قائد المنتخب الأولمبي المصري، والمتوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد

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وفي سياق آخر يسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في توفير طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد الفريق الأول، للعودة للتدريبات منتصف شهر يونيو المقبل، حسب قرارات رئاسة الوزراء المصرية، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويرغب فايلر، في تدعيم خطوطه قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصةً أنه ينافس على لقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويرصد فايلر التوقيع مع ثلاثة أسماء لتدعيم صفوفه، حيث طلب التعاقد مع باهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز سبورت، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.