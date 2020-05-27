رياضة | مؤشر جديد على اقتراب عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد على اقتراب عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير صحفي إنجليزي إلى تطورات استئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي توقفت منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم، فإن رابطة الأندية الإنجليزية منحت الضوء الأخضر للأندية للتدريبات الجماعية.

وذكرت الشبكة، أن الإجتماع الذي تم بين جمعية اللاعبين المحترفين الإنجليزية PFA ورابطة المدربين الإنجليز LMA، والذي عُقد عبر الفيديو يوم أمس، كشف عن إمكانية التدرب في مجموعات مكونة من 12 لاعباً، فضلاً عن القيام بتدريبات تكتيكية وبدنية.

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وكانت الحكومة الإنجليزية، بالتنسيق مع رابطة الأندية، قد أصدرت بروتوكولاً مكوناً من مرحلتين، لتجهيز اللاعبين للعودة المحتملة للبريميرليج.

وبدأت الأندية مطلع الإسبوع الحالي في التدرب في مجموعات صغيرة، مع مراعاة محاذير التباعد بين اللاعبين.

وسيكون بإمكان الأندية خوض تدريبات جماعية كاملة خلال الإسبوع المقبل، استعداداً للعودة، والتي من المحتمل أن تكون في النصف الثاني من شهر يونيو القادم.

يذكر أن الدوري الإنجليزي توقف عند الجولة 29، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه، نادي مانشستر سيتي.