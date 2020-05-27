رياضة | على الرغم من انتهاء العزل .. رونالدو يواصل التدريب منفرداً

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر على الرغم من انتهاء العزل .. رونالدو يواصل التدريب منفرداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، التدرب بشكل منفرد، تسحباً لصدور قرار رسمي بعودة الدوري الإيطالي مرة أخرى.

وعلى الرغم من انقضاء فترة العزل التي قضاها الدون، بعد عودته من البرتغال، إلا أن رونالدو فضل التدرب بشكل منفرد بعيداً عن أقرانه.

وخاض اللاعب مرانه الأول أمس الثلاثاء، بعد توقف دام لشهرين كاملين، نتيجة تفشي وباء كورونا.

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وذهب رونالدو لمدينة ماديرا في البرتغال بعد تجميد الدوري الإيطالي منتصف مارس الماضي، ودخل في فترة عزل إجباري لمدة 14 يوماً، خضع بعدها لفحص كورونا، وجاءت نتيجته سلبية.

ويخوض لاعبو اليوفي تدريبات في مجموعات صغيرة، في انتظار قرار الحكومة الإيطالية بعودة الحياة لبطولة الدوري الإيطالي.

وكان "فيتشنزو سبادافورا" وزير الرياضة الإيطالي قد كشف في وقت سابق، أن بطولة الكالتشيو يمكن أن تُستكمل بحلول منتصف يونيو الجاري.

ويتصدر يوفنتوس بطولة الدوري الإيطالي بعد 26 جولة من عمر البطولة، بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه لاتسيو.