رياضة | ميلان يستهدف دعم هجومه بنجمي نابولي وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يستهدف دعم هجومه بنجمي نابولي وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ميلان الإيطالي لتقوية خط هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم، استعداداً للموسم المقبل.

ويقود خط هجوم ميلان حالياً، السويدي المخضرم "زلاتان إبراهيموفيتش" صاحب الـ38 عاماً، بالإضافة للبرتغالي الشاب "رافائيل لياو".

ومع عدم وضوح موقف إبراهيموفيتش حتى الآن، يظل تدعيم مركز رأس الحربة، ضرورة ملحة بالنسبة لإدارة الروسونيري.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان يريد ضم الثنائي، الصربي "لوكا يوفيتش" لاعب ريال مدريد الإسباني، والبولندي "أركاديوش ميليك" مهاجم نابولي الإيطالي.

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يوفيتش خاض موسماً سيئاً مع ريال مدريد، قضى أغلبه على مقاعد البدلاء، رغم تألقه في فريقه السابق إينتراخت فرانكفورت الألماني خلال العام السابق، والذي تركه مقابل 60 مليون يورو.

ومع عدم اقتناع "زين الدين زيدان" مدرب ريال مدريد بقدرات اللاعب، قد يغادر يوفيتش النادي الملكي في الصيف.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن ريال مدريد لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 50 مليون يورو، حيث لا تريد إدارة ريال مدريد تكبد خسارة مالية كبيرة من بيعه.

على الجانب الآخر، يتبقى موسماً وحيداً فقط في عقد ميليك مع نادي نابولي، وهو ما قد يجعل المبلغ المطلوب للتخلي عنه زهيداً بعض الشئ.

وسبق لنادي ميلان وأن حاول ضم نجم أياكس السابق خلال يناير الماضي، بيد أن طلبه قوبل بالرفض، ومن ثم ستجدد إدارة الروسونيرب طلبها خلال الصيف المقبل.