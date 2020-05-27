رياضة | الارتياح يسود القلعة الحمراء بعد قرار عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الارتياح يسود القلعة الحمراء بعد قرار عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الارتياح داخل إدارة النادي الأهلي وأركانه، بعد التأكد من إستمرار الموسم الكروي الجاري، وعدم إلغائه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات إعلامية أمس الثلاثاء، أن قرار إستمرار الكوري هو خاص بالدولة.

وتابع: "مصرون على عودة المسابقة واستمرارها في موعدها المحدد لها سلفًا بالاجراءات الاحترازية، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن عن عودة الأنشطة الرياضية في مصر، منتصف يونيو المقبل بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء ارتياح القلعة الحمراء، خاصةً أن الفريق بات على مشارف التتويج بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه، بالإضافة إلى عدم الانسياق وراء الخسائر الطائلة.