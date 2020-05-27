رياضة | ترتيب الدوري الالماني قبل بداية مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الالماني قبل بداية مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني البوندسليجا، اليوم الثلاثاء، بـ4 مباريات مثيرة.

وانطلقت الجولة بمباراة نارية بايرن ميونيخ وغريمه بوروسيا دروتموند، على ملعب سيغنال أدونا بارك، وانتهى بفوز النادي البافاري بهدفٍ دون رد، أحرزة النجم الألماني جوشوا كيميتش، عند الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وخيم التعادل السلبي على مباراة فيردر بريمن وبوروسيا مونشنجلادباخ بدون أهداف، بينما تلقى ليفركوزن هزيمة قاسية أمام فولفسبورج بأربعة أهداف مقابل هدف.

فيما تعادل إنتراخت فرانكفورت مع فرايبورج، بصلاثة أهداف لمثلهم.

ويأتي ترتيب الدوري الألماني كالتالي:-

1- بايرن ميونخ 64 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 57 نقطة

3- لايبزج 54 نقطة

4- باير ليفركوزن 53 نقطة

5- بورسيا مونشنجلادباخ 53 نقطة

6- فولفسبورج 42 نقطة

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7- فرايبورج 38 نقطة

8- شالكه 37 نقطة

9- هوفنهايم 36 نقطة

10- هيرتا برلين 34 نقطة

11- كولن 34 نقطة

12- أوجسبورج 30 نقطة

13- يونيون برلين 30 نقطة

14- فرانكفورت 29 نقطة

15- ماينتس 27 نقطة

16- فورتونا دوسيلدورف 24 نقطة

17- فيردير بريمن 22 نقطة

18- بادربورن 18 نقطة