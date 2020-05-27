رياضة | نجوم ببلاش.. 10 صفقات نارية مجانية في الميركاتو الصيفي 2020

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم ببلاش.. 10 صفقات نارية مجانية في الميركاتو الصيفي 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الأندية الأوروبية لدخول سوق الانتقالات الصيفية بكل قوة لتدعيم صفوفها بصفقات نارية استعدادًا للموسم الكروي الجديد، لتعويض ما حدث بالموسم الحالي، بعد توقف النشاط الرياضي قبل انتهاء الموسم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والذي أصابت الرياضة بحالة شلل تام في جميع دول العالم.

وتبحث الأندية الأوروبية على صفقات قوية ولكن دون تحمل تكاليف مالية باهظة، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم الأندية في الوقت الحالي، بسبب أزمة كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على الرياضة بشكل عام وخاصة كرة القدم خلال الفترة الحالية، لذا ستكون الصفقات المجانية من اللاعبين الذي تنتهي عقودهم نهاية الموسم فرصة ثمينة للأندية لتدعيم صفوفها هذا الصيف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز 10 صفقات مجانية في الميركاتو الصيفي المقبل:-

1- كافاني:

يأتي الأوروجواياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان على رأس الصفقات المجانية في الميركاتو الصيفي، حيث يرفض تمديد تعاقده مع النادي الباريسي ويرغب في الرحيل نهاية الموسم الحالي، وربطت بعض التقارير اللاعب بالانتقال إلي أتليتكو مدريد أو انتر ميلان.

2- ماريو جوتزه:

النجم الألماني ماريو جوتزه لاعب بوروسيا دورتموند سيكون متاحًا بشكل مجاني نهاية الموسم الجاري، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع فريقه الألماني، وسوف ينتقل إلي فريق آخر نهاية الموسم الحالي وإن كان وست هام الأقرب لضمه هذا الصيف.

3- دريس ميرتينز:

اقترب دريس ميرتينز جناح فريق نابولي من الرحيل عن فريقه نهاية الموسم الحالي، بعد رفض تجديد تعاقده، ويقترب اللاعب من ارتداء قميص فريق تشيلسي الإنجليزي والذي يسعي بقوة للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

4- آدم لالانا:

يستعد ايضا آدم لالانا لاعب وسط ليفربول من مغادرة قلعة "الأنفيلد" هذا الصيف، حيث ينتهي عقده مع الريدز نهاية الموسم الحالي، وسوف ينتقل إلي فريق جديد بالموسم المقبل.

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5- دافيد سيلفا:

الاسباني دافيد سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي هو الآخر يستعد للرحيل عن السيتيزين نهاية الموسم الحالي، بل سيغادر انجلترا ايضا، حيث أكدت تقارير صحفية اقتراب اللاعب من الانتقال لنادي ميلان الإيطالي، بعد رفض تجديد تعاقده مع الفريق السماوي.

6- بيدرو رودريجيز:

يرحل الإسباني بيدرو رودريجيز عن صفوف نادي تشيلسي الانجليزي نهاية الموسم الحالي، بعد رفض تجديد تعاقده مع البلوز، واقترب اللاعب من الدوري الإيطالي، حيث تسعي عدة أندية للحصول على خدماته منها روما ولاتسيو الإيطاليين.

7- ويليان:

يقضي البرازيلي ويليان أيامه الأخيرة داخل صفوف نادي تشيلسي، حيث قرر اللاعب عدم تجديد تعاقده مع البلوز والرحيل نهاية الموسم الحالي، وارتبط اللاعب بعدة أندية أوروبية ترغب في الحصول على خدماته وان كان أقربها توتنهام الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

8- جان فيرتونخين:

اقترب ايضا جان فيرتونخين من الرحيل عن صفوف فريقه توتنهام الإنجليزي نهاية الموسم الحالي، بعد رفض تمديد تعاقده مع السبيرز، ويحظي اللاعب باهتمام بعض الأندية الأوروبية التي تسعي للحصول على خدماته لكنه لم يستقر على وجهته المقبلة.

9- توماس مونييه:

النجم البلجيكي توماس مونييه لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر الرحيل عن صفوف النادي الباريسي نهاية الموسم الحالي، بعد رفض تمديد تعاقده مع الفريق، وارتبط بالانتقال إلي مانشستر يونايتد والذي يسعي بقوة لضمه الصيف المقبل.

10- خوسيه كاليخون:

نجم نابولي الإيطالي خوسيه كاليخون سيكون متاحًا بالمجان في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ينتهي عقده مع فريقه نهاية الموسم الحالي ويرفض التجديد، وترغب عدة أندية في الحصول على خدمات اللاعب منها فالنسيا، واشبيلية الاسبانيين.