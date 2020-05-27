رياضة | فايلر ينتهي من تقرير الراحلين في الأهلي قبل عرضه على لجنة التخطيط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر ينتهي من تقرير الراحلين في الأهلي قبل عرضه على لجنة التخطيط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتقديم تقريره عن الراحلين إلى لجنة التخطيط خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تستلم لجنة التخطيط، تقرير السويسري فايلر، من أجل عرضه على مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي سيتم عقده بينهما.

واشتمل تقرير فايلر، على رغبته في رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، وصالح جمعة لاعب خط الوسط، عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

كما تحفظ المدرب، على استمرار الأنجولي جيرالدو دا كوستا وحسين السيد، المعار للصفاقسي التونسي، وطالب بتسويقهم بالموسم الجديد.

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ويعقد بيبو، جلسة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، لمناقشة تطوير الأكاديمية الخاصة وبعض الملفات الهامة.

كما يطلع الخطيب، على التصور الذي وضعه خالد بيبو، عن كيفية التطوير وزيادة عدد الفروع داخل مصر وكذلك في إفريقيا بما يحقق للنادي دخلاً ماديًا كبيرًا.

وتطرح اللجنة في اجتماعها رؤيتها لتطوير قطاع الناشئين في السنوات المقبلة، وكيفية توفير موارد يتم من خلالها الصرف علي النادي لاسيما خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.