رياضة | معلول يرد على أنباء رحيله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر معلول يرد على أنباء رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية تونسية، عن تلقي معلول، عدة عروض خليجية مؤخرًا أبرزهم ناديي العين الإماراتي والهلال السعودي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وأكد معلول لعدد من المقربين له، أنه لا يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل، موضحًا سعادته داخل النادي، ورغبته في تحقيق مزيد من البطولات.

ويعد معلول واحد من أبرز لاعبي المارد الأحمر، خلال السنوات الماضية، ما جعل مجلس الإدارة تعديل عقد اللاعب إلى مليون دولار في الموسم، حفاظًا على خدماته.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن في وقت سابق تمسكه بخدمات اللاعب وعدم تناول فكرة رحيله مستقبلًا.