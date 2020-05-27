الامارات | 3 فحوصات "كورونا" تسبق انطلاق بطولة "محاربي الإمارات" يونيو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فحوصات "كورونا" تسبق انطلاق بطولة "محاربي الإمارات" يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات "للفنون القتالية المختلطة"، التي ستقام 12 يونيو المقبل، بمشاركة عدد من المشاركين من مختلف دول العالم، عن تعاونها مع شركة "بيور هيلث"، من أجل إجراء الفحوص الطبية بما فيها ثلاث فحوصات لفيروس كورونا المستجد لجميع المقاتلين المشاركين في البطولة، والفنيين والإداريين القائمين على تنفيذها.

وقال بيان صحافي صادر عن مجموعة "بالمز"، الرياضية القائمة على تنظيم وإدارة البطولة، إن الخطوة تأتي لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين. وأكدت أنه سيجري فحص أكثر من 100 فرد ما بين مقاتلين ومدربين وكادر فني وإداري، بجانب الفحوصات الطبية الروتينية.

وسيخضع كافة المشاركين بالبطولة إلى 3 فحوصات منفصلة لفيروس كورونا "كوفيد-19" أولها قبل أسبوعين من تاريخ البطولة، والثاني قبل أسبوع واحد من تنفيذها، والأخير قبل يومين من انطلاقها.

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وقال المدير العام لـ"بالمز" الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة فؤاد درويش: "لا شك أن صحة وسلامة كافة المشاركين والعاملين في "محاربي الإمارات" على رأس أولوياتنا، ويأتي اختيارنا للتعاون مع "بيور هيلث" لتنفيذ اختبارات "كوفيد-19" بالإضافة إلى الفحوص الطبية الروتينية الأخرى قبل تنفيذ النسخة القادمة من منطلق حرصنا البالغ على الاستعانة بالأفضل في هذا المجال، نظراً للسمعة الجيدة التي تتمتع بها، وعلمنا التام باحترافيتها وقدراتها الفنية الفائقة واتباعها أعلى معايير الجودة، وأفضل الممارسات العالمية السائدة في هذا المجال".

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