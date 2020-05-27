شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان لم يفقد الأمل في بقاء «سيلفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لم يفقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأمل في الإبقاء على مدافعه البرازيلي تياجو سيلفا رغم اقتراب عقده من نهايته دون التوقيع على عقد جديد.

وأكدت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية أن اللاعب الذي من المنتظر أن ينتهي عقده في الصيف ويصبح لاعبًا حرًا قد يبقى في نادي العاصمة الفرنسية لما بعد ذلك الوقت.

وأضافت أن النادي المتوج بالدوري الفرنسي يحضر عقدًا جديدًا لـ«سيلفا» ويأمل أن يتمكن من إقناعه بالبقاء في صفوف الفريق لموسم جديد.

َوارتبط الدولي البرازيلي صاحب الـ 35 عامًا بشدة بالعودة إلى ناديه السابق أي سي ميلان الإيطالي كما أكدت العديد من التقارير، إلا أن باريس سان جيرمان يبدو في طريقه لقطع الطريق على تلك الصفقة.