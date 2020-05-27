شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش.. أسطورة مصرية جديدة في الملاعب الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهدت مباراة فولفسبورج التي فاز خلالها على باير ليفركوزن «4-1» في الدوري الألماني، الثلاثاء، حدثًا مميزًا بمشاركة المهاجم المصري الشاب عمر مرموش في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، ليحصل على مشاركته الأولى على الإطلاق مع الفريق الأول لفولفسبورج في البوندزليجا، ويصبح سابع لاعب مصري يشارك في المسابقة بعد هاني رمزي، محمد زيدان، ياسر رضوان، محمد عمارة، أحمد صلاح حسني، سمير كمونة، والأول منذ عام 2012 (محمد زيدان – ماينز).

وحصل مرموش، البالغ من العمر 21 عامًا، على ثقة المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر، الذي صعده للفريق الأول، بعد أن كان ضمن صفوف الفريق الرديف لفولفسبورج، وتواجد على مقاعد البدلاء فيأول جولتين بعد استئناف البوندزليجا، قبل أن يحصل مساء أمس على فرصته الأولى مع الفريق الأول من خلال الدقائق القليلة التي لعبها ضد باير ليفركوزن.

وكان مرموش انتقل إلى صفوف فولفسبورج قادمًا من وادي دجلة في صيف 2017، وخلال موسمه الأول مع الفريق الألماني لعب بين فريقي الرديف وفريق الشباب تحت 19 عامًا، مشاركًا في إجمالي 17 مباراة، ومسجلًا 4 أهداف.

ويجيد مرموش اللعب على الطرف الأيسر الهجومي، لكن الاعتماد الأكبر عليه يكون في مركز رأس الحربة، وهو ما حدث في موسمه الأول مع النادي الألماني (لعب 11 مباراة كمهاجم صريح)، لكنه في الموسم الثاني لم يحصل على الكثير من الفرص عندما تم تثبيته ضمن صفوف الفريق الرديف، لكن مع ذلك لم يحصل على فرصة اللعب سوى لـ5 مباريات فقط طوال موسم 2018/2019، بإجمالي دقائق لعب 49 فقط.

ومع بداية الموسم الجديد، كانت هناك مخاوف من أن يواجه عمر موسم مماثل للموسم الماضي، عندما غاب عن قائمة فريق الرديف في 8 من أول 10 مباريات في الموسم، لكن اللاعب المصري الشاب حصل على فرصته لـ5 مباريات متتالية كبديل، ومن بعدها شارك أساسيًا في 8 من آخر 9 مباريات له مع الفريق الثاني بفولفسبورج، واشترك خلال تلك الفترة بتسجيل 10 أهداف (سجل 8 وصنع 2)، وكان من أبرز اللاعبين في سلسلة نتائج رائعة للفريق الذي فاز بـ8 مباريات من هذه المباريات الـ9 (خسر 1)، ليتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول الذي يتواجد حاليًا في المركز السادس بجدول الترتيب، وهو المركز المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم القادم.

وعلى الرغم من أن مرموش شارك في 14 دقيقة فقط خلال مباراة الأمس، إلا أن الإحصائيات أوضحت أن اللاعب المصري قدم أداءً حماسيًا، فلمس الكرة في 7 مناسبات، ودخل في 3 التحامات أرضية على الكرة، وسدد تسديدة وحيدة ذهبت تجاه مرمى المنافس، وحاول المراوغة في مناسبة، وكان له مساهمات دفاعية من خلال افتكاكه للكرة في مناسبة وقطعه للكرة في أخرى.

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