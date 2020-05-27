شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أندية الدوري الإنجليزي توافق على العودة للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدرت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، أكدت خلاله على موافقة الاندية بالإجماع على العودة للتدريبات الجماعية، بعدما كانت في مجموعات صغيرة خلال الاسبوع الماضي.

وجاء نص البيان كالتالي:

صوتت الأندية المشاركة في المسابقة على استئناف التدريبات بدون تباعد، ما يمثل خطوة نحو استئناف الموسم الجاري من الدوري عندما يكون ذلك متاحاً.

أصبحت الفرق الآن قادرة على التدرب كمجموعة والتعامل مع تقليل أي اتصال وثيق غير ضروري.

الأولوية لدى رابطة الدوري هي صحة جميع المشاركين. توجد بروتوكلات طبية صارمة لضمان أن ملعب التدريب هو البيئة الأكثر أماناً، وسيستمر إخضاع اللاعبين والموظفين لتحاليل فيروس كورونا المستجد مرتين في الأسبوع.

تم الاتفاق على المرحلة الثانية من بروتوكول العودة إلى التدريبات عقب التشاور مع الأندية واللاعبين والمدربين والحكومة. المناقشات جارية مع استمرار العمل نحو استئناف الموسم عندما تسمح الظروف بذلك.

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