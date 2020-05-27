شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تأجيل عودة الموظفين انتظارا لنتيجة اختبار كورونا لمحمود سعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ترقب نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة والتي ستظهر نتيجتها مساء اليوم الأربعاء سواء إيجابية أو سلبية.

استقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل عودة الموظفين بصورة طبيعية في حالة خروج عينة اختبار محمود سعد إيجابية والقيام بعمل تعقيم لمبني اتحاد الكرة إلى جانب إجراء اختبارات للموظفين الذين خالطو المدير الفني للجبلاية في الأيام الماضية ، أما في حالة سلبية الحالة فسيعود العمل بصورته المعتادة مطلع الأسبوع المقبل مع وضع العديد من الإحترازات الطبية.

وكشف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة من المقرر أن تظهر مساء اليوم أو غداً على أقصي تقدير ، مؤكداً أن محمود سعد عقب رؤيته أمس تحسنت حالته الصحية متمنياً أن تخرج النتيجة سلبية.

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حرص وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي على الإطمئنان على محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بعد إجراء اختبار فيروس كورونا أمس بعد الاشتباه في إصابته بعد تعرضه لوعكة صحية ، كما أرسل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي رسالة للإطمئنان علي صحة محمود سعر.

يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة نتيجة التحليل الخاص بمحمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة والتي ستظهر اليوم الأربعاء، لتحليل فيروس كورونا بعد اشتباه إصابته بـ"الفيرس" والذى جاء بعد استقباله عدد من المدربين المصريين العالقين العائدين من السعودية والإمارات خلال الايام الماضية ، حيث قام سعد بعمل اختبار للفيروس وينتطر نتيجته سواء بالايجاب او السلب، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة منذ عدة أيام.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه في حالة إيجابية عينة محمود سعد المدير الفني للاتحاد وثبوت إصابته بفيروس كورونا سيتم عمل تحليل للعاملين الذين خالطوه في الأسابيع الماضية للإطمئنان عليهم ، و منع تواجد العمال خلال الفترة المقبلة إلا في حدود المطلوب أما في حالة سلبية العينة فتسير الأمور بشكلها الطبيعي والعودة تدريجيا للعمل.